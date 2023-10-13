Россия получила возможность отказаться от участия в "международных институтах", но до сих пор этой возможностью не воспользовалась. Как подтолкнуть государство в сторону суверенитета — вот в чём сегодня состоит вопрос.

ФОТО: MARIAN WEYO, SUKARMAN S.T/SHUTTERSTOCK.COM ВОЗ И НЫНЕ ТУТ: КОГДА РОССИЯ ВЫЙДЕТ ИЗ ВРЕДНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Сказано с трибуны Намедни заместитель председателя Государственной Думы Пётр Толстой на пленарном заседании сказал то, что патриоты очень давно мечтали услышать от представителя власти такого уровня.