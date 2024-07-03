Истерика одесских нацистов: «За мову хотели выбить трезубец на лбу»

…но есть и хорошие новости! Наконец не из серии «все пропало». Видите ли, все давно в курсе, что оккупировавшие Одессу нацисты каждый день (буквально каждый день!) продуцируют новости а-ля «Патриоты заставили сепара извиниться на камеру за…».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии