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Истерика одесских нацистов: «За мову хотели выбить трезубец на лбу»

Истерика одесских нацистов: «За мову хотели выбить трезубец на лбу»

…но есть и хорошие новости! Наконец не из серии «все пропало». Видите ли, все давно в курсе, что оккупировавшие Одессу нацисты каждый день (буквально каждый день!) продуцируют новости а-ля «Патриоты заставили сепара извиниться на камеру за…».

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