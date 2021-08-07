NASA заявило о неудачной попытке марсохода Perseverance собрать грунт

Марсоходу Perseverance не удалось с первого раза собрать образец марсианского грунта, неудачную операцию проанализируют ученые, сообщило в субботу, 7 августа, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Марсоходу Perseverance не удалось с первого раза собрать образец марсианского грунта, неудачную операцию проанализируют ученые, сообщило в субботу, 7 августа, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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