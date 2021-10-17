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Газовый кризис - очередная ласточка Великой Смуты

Газовый кризис - очередная ласточка Великой Смуты

Ингвар Коротков   И, боюсь, наша радость от того, что европейская корова сдохла - несколько преждевременна.

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Владимир Чуприянов
Удивил , КАПСУЛЫ!! А ты наверно молодой и не знаешь что в СССР не было капсул , а порошки были в обычных пакетиках из бумаги . И как видишь все мы живы до сих пор без капсул ! Фасует пусть в пакетики бумажные и нет проблем!
Людмила Анисина
Браво!
ВЛАДИМИР ЛАПИН
да это очередной трёп иалахольного бляхера!!
sergejs ivanovs
Всё, правильно сказано.
Samarium
Нужна национализация крупного производства и природных богатств страны...Нужна плановая экономика, не зависящая от зарубежных рынков, опора на собственное производство... развитие собственного сельского хозяйства, не зависимого от зарубежных поставок... Все возможности и ресурсы для этого в стране имеются, была бы только политическая воля ее руководства...
Алексей
Кто про что, осЁл про вату
Виктор Онегин
Вопросы какие то неразумные и смешные:"отсидеться в России? Без голода и холода?" В России холод это по жизни неотьемлимая часть для большинства населения,даже приезжих южных торговцев.А голод?Бабушки до сих пор со стола крошки хлеба смахивают в рот.Большая часть населения может где то и не попробовала наесться всего и до отвала. Нам не голод с холодом страшен,а страшно разочарование в наличии продовольственных и энергетических ресурсов в России,а если точнее и так в бестолковом управлении ресурсами.
Мария Mazurina
Автор, ты о чем? О какой "прослойке" и "искусственно созданном вирусе"? О каком вбросе? Бред испуганного человека, да, именно автора и напугали до поноса. Пока словесного. Вряд ли сам понял , про что написал.
Алексей Смирнов
Да. Россия, благодаря новым капиталистам стала слишком зависима от импорта, а своё национальное производство находится в упадке. Чтобы восстановить его понадобятся годы и огромные вложения. которые не очень то хотят делать ни бизнесмены ни правители. Оно и понятно. срок окупаемости будет большой. а что такое честь и достоинство уже мало кто помнит.

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