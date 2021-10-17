Газовый кризис - очередная ласточка Великой Смуты

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаГазовый кризис - очередная ласточка Великой Смуты Ингвар Коротков И, боюсь, наша радость от того, что европейская корова сдохла - несколько преждевременна.Вернуться к статье95НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ЧуприяновУдивил , КАПСУЛЫ!! А ты наверно молодой и не знаешь что в СССР не было капсул , а порошки были в обычных пакетиках из бумаги . И как видишь все мы живы до сих пор без капсул ! Фасует пусть в пакетики бумажные и нет проблем!Людмила АнисинаБраво!ВЛАДИМИР ЛАПИНда это очередной трёп иалахольного бляхера!!SIsergejs ivanovsВсё, правильно сказано.SamariumНужна национализация крупного производства и природных богатств страны...Нужна плановая экономика, не зависящая от зарубежных рынков, опора на собственное производство... развитие собственного сельского хозяйства, не зависимого от зарубежных поставок... Все возможности и ресурсы для этого в стране имеются, была бы только политическая воля ее руководства...АлексейКто про что, осЁл про ватуВиктор ОнегинВопросы какие то неразумные и смешные:"отсидеться в России? Без голода и холода?" В России холод это по жизни неотьемлимая часть для большинства населения,даже приезжих южных торговцев.А голод?Бабушки до сих пор со стола крошки хлеба смахивают в рот.Большая часть населения может где то и не попробовала наесться всего и до отвала. Нам не голод с холодом страшен,а страшно разочарование в наличии продовольственных и энергетических ресурсов в России,а если точнее и так в бестолковом управлении ресурсами.МMМария MazurinaАвтор, ты о чем? О какой "прослойке" и "искусственно созданном вирусе"? О каком вбросе? Бред испуганного человека, да, именно автора и напугали до поноса. Пока словесного. Вряд ли сам понял , про что написал.Алексей СмирновДа. Россия, благодаря новым капиталистам стала слишком зависима от импорта, а своё национальное производство находится в упадке. Чтобы восстановить его понадобятся годы и огромные вложения. которые не очень то хотят делать ни бизнесмены ни правители. Оно и понятно. срок окупаемости будет большой. а что такое честь и достоинство уже мало кто помнит.Комментировать
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