Образцовую семью выбрали в Карагандинской области

Супружеская пара с четырьмя детьми из Сарани победила в областном конкурсе «Образцовая семья». Соревнования организованы в рамках социального проекта «Тіл-қазына», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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