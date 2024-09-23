Сальдо: Власти поддержат семью главврача больницы Алешек после теракта

Глава Херсонской области России Владимир Сальдо сообщил, что руководство региона окажет поддержку семье главврача больницы в Алешках Владимира Харлана, который потерял супругу в результате атаки со стороны украинских военных.
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