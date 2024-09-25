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Король Иордании: Израиль убил больше детей, медиков и журналистов, чем их погибло в любом другом конфликте в современной истории

Король Иордании: Израиль убил больше детей, медиков и журналистов, чем их погибло в любом другом конфликте в современной истории

Выступая вчера на трибуне 79-й Генассамблеи ООН, король Иордании Абдалла II подчеркнул, что беспрецедентный масштаб зверств, начатых Израилем в секторе Газа после 7 октября 2023 года, не может быть ничем оправдан.

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