Достойная победа сильнейших

Соревнования проходили с соблюдением всех эпидемиологических мероприятий, без зрителей и с ограничением количества спортсменов, одновременно находящихся в спортивном комплексе.
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