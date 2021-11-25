Достойная победа сильнейших

Достойная победа сильнейших

Соревнования проходили с соблюдением всех эпидемиологических мероприятий, без зрителей и с ограничением количества спортсменов, одновременно находящихся в спортивном комплексе.

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