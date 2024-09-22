Сегодня в 15:43 мск случится – осеннее равноденствие. Момент, когда продолжительность дня и ночи становится равна по времени, но после дни будут по минутке уступать ночам.
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Сегодня в 15:43 мск случится – осеннее равноденствие. Момент, когда продолжительность дня и ночи становится равна по времени, но после дни будут по минутке уступать ночам.