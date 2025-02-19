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Патрик Беверли не согласился со Стивеном Эй Смитом: «Кто угодно может стать лицом НБА, раса не имеет значения»

Известный журналист считает, что иностранец не может стать лицом НБА. «Я не согласен. Десятилетия назад было время, когда никто не думал, что чернокожий станет лицом НБА.

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