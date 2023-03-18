Спрос на новые машины в Петербурге подскочил на 54 %

Авторынок Северной столицы переживает настоящий ажиотаж. Спрос на новые авто в Петербурге взлетел в два раза — индекс контрактования автомобилей в дилерских центрах Северной столицы в феврале 2023 года увеличился на 54 % по отношению к январю.