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Спрос на новые машины в Петербурге подскочил на 54 %

Авторынок Северной столицы переживает настоящий ажиотаж. Спрос на новые авто в Петербурге взлетел в два раза — индекс контрактования автомобилей в дилерских центрах Северной столицы в феврале 2023 года увеличился на 54 % по отношению к январю.

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