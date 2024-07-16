Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большинство граждан Украины продолжает выступать против переговоров с Россией, потому что действия украинских СМИ и властей направлены на «оболванивание населения».
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