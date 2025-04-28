Чемпион ОИ Васильев: Бах постарается сделать для РФ как можно больше мерзостей

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что запрет для тренера по фигурному катанию Александра Жулина находится со своими учениками во время отборочного турнира на Олимпиаду связан с тем, что действующий глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, чьи полномочия истекают 23 июня, хочет перед своим уходом сделать для России как можно больше мерзостей, передает РИА Новости.
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