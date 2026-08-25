Российская экономика сохранила свои масштабы несмотря на санкции, введённые рядом зарубежных стран. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы, отметив, что это свидетельствует о стабильности и адаптивности экономической системы страны.
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