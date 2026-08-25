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Депутат Госдумы отметил сохранение масштабов российской экономики несмотря на санкции

Депутат Госдумы отметил сохранение масштабов российской экономики несмотря на санкции

Российская экономика сохранила свои масштабы несмотря на санкции, введённые рядом зарубежных стран. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы, отметив, что это свидетельствует о стабильности и адаптивности экономической системы страны.

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