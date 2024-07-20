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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирьяков об РПЛ: «У «Зенита» есть все, чтобы побить рекорд «Спартака» по титулам подряд. Видели, насколько большая разница между клубами в Суперкубке. Надеемся, красно-белые и «Динамо» включатся в борьбу»

Кирьяков об РПЛ: «У «Зенита» есть все, чтобы побить рекорд «Спартака» по титулам подряд. Видели, насколько большая разница между клубами в Суперкубке. Надеемся, красно-белые и «Динамо» включатся в борьбу»

«У «Зенита» есть все, чтобы побить рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд (6 раз – Sports). Мы знаем возможности «Зенита», поэтому ставится цель побить не только этот рекорд, но и другие.

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