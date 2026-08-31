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Вечерний Новосибирск

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Около 60% жилого фонда Новосибирска готово к зиме

Около 60% жилого фонда Новосибирска готово к зиме

В контуре теплоснабжения компании НТСК порядка ¾ всех теплосетей Новосибирска. По состоянию на конец августа проинспектированы почти 5,5 тысячи многоквартирных домов, на очереди еще порядка 1 300 домов.

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