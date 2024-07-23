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Царьград

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Выстрел никто не слышал: в Ленобласти из ноги подростка вытащили пулю

Выстрел никто не слышал: в Ленобласти из ноги подростка вытащили пулю

Во Всеволожском районе Ленинградской области 14-летний подросток попал в больницу с пулей в ноге. Выстрела он не слышал, только почувствовал резкую боль.

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