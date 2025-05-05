«Хватит на четыре дня боёв»: Пакистанская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов из-за поставок Украине Армия Пакистана столкнулась с дефицитом боеприпасов крупных калибров из-за Украины.
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«Хватит на четыре дня боёв»: Пакистанская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов из-за поставок Украине Армия Пакистана столкнулась с дефицитом боеприпасов крупных калибров из-за Украины.
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