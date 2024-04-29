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Украинские боевики шокировали признанием о России

Украинские боевики шокировали признанием о России

Авторы издания «El Pais» рассказали о признании украинских солдат о России, которое шокировало командование ВСУ.

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