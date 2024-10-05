Израильские власти не будут давать США гарантии отказа атаковать ядерные объекты Ирана Власти Израиля не предоставили Вашингтону гарантий того, что Израиль не будет атаковать иранские ядерные объекты.
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Израильские власти не будут давать США гарантии отказа атаковать ядерные объекты Ирана Власти Израиля не предоставили Вашингтону гарантий того, что Израиль не будет атаковать иранские ядерные объекты.
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