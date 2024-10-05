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Израильские власти не будут давать США гарантии отказа атаковать ядерные объекты

Израильские власти не будут давать США гарантии отказа атаковать ядерные объекты Ирана Власти Израиля не предоставили Вашингтону гарантий того, что Израиль не будет атаковать иранские ядерные объекты.

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