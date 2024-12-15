В мэрии Барнаула рассказали, можно ли строить высотку на месте ДК "Трансмаш"

Участок, на котором расположено здание, выставили на продажу Участок земли на проспекте Ленина, 152, в Барнауле, где сейчас располагается здание бывшего ДК "Трансмаш", не предназначен для строительства жилого комплекса.
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