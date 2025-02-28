Старение населения Италии усугубляет кризис по уходу за пожилыми людьми

Население Италии опустилось ниже 59 миллионов человек и стареет гораздо быстрее, чем в остальных странах Европейского союза, сообщило в понедельник национальное статистическое агентство Istat, передает Agerpres со ссылкой на Reuters.
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