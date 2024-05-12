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МО: ударами "Града" артиллеристы сорвали переброску ВСУ у западной границы РФ

МО: ударами "Града" артиллеристы сорвали переброску ВСУ у западной границы РФ

Артиллеристы группировки "Север" с помощью реактивных системах залпового огня (РСЗО) "Град" сорвали переброску Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из районов Украины, который граничит с Белгородской областью.

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