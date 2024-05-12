МО: ударами "Града" артиллеристы сорвали переброску ВСУ у западной границы РФ

Артиллеристы группировки "Север" с помощью реактивных системах залпового огня (РСЗО) "Град" сорвали переброску Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из районов Украины, который граничит с Белгородской областью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии