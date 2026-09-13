Ракетное наследие: какое оружие конструктора Сергея Непобедимого используется в зоне СВО

13 сентября исполняется 105 лет со дня рождения знаменитого конструктора КБМ Сергея Непобедимого. Благодаря его усилиям на вооружении ВС РФ сейчас имеются такие ракетные комплексы, как ОТРК «Искандер-М», ПЗРК «Игла» и ПТРК «Штурм-С».