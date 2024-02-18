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На Ленобласть надвигаются морозы до -17 и туман

На Ленобласть надвигаются морозы до -17 и туман

Рабочий понедельник в Ленобласти начнется с мороза. При этом ожидаются туман и гололедица. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области 19 февраля на территории 47-го региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

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