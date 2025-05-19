«Выиграть еврокубок клубу из России реально». Важное от Романа Бабаева: трансферы ЦСКА, разговор с Чаловым, Вагнер

Полтора десятка актуальных вопросов.Весна-2025 — самый позитивный отрезок для ЦСКА за два года. Удачный переход на ромб от Николича, ни одного поражения в чемпионате, победы над «Спартаком» и «Зенитом» выход в Суперфинал Кубка России.
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