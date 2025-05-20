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Авторам вручат народный альманах «Незабытые истории Победы» в Музее Победы

Авторам вручат народный альманах «Незабытые истории Победы» в Музее Победы

Во вторник, 20 мая, в Зале Славы Музея Победы в рамках проекта «Многонациональная Победа», организованного Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, состоится вручение народного альманаха «Незабытые истории Победы» авторам рассказов о героях Великой Отечественной войны.

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