Авторам вручат народный альманах «Незабытые истории Победы» в Музее Победы

Во вторник, 20 мая, в Зале Славы Музея Победы в рамках проекта «Многонациональная Победа», организованного Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, состоится вручение народного альманаха «Незабытые истории Победы» авторам рассказов о героях Великой Отечественной войны.
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