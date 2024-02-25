Кандидат в президенты от «Новых людей» требует гарантировать олигархам право на украденную ими собственность

И чем этот диванков лучше чем ксюшадь? Или надеждина? Такой же предатель национальныхинтересов, как и они

Bogdan Stupin

Неужто и впрямь никто в этой "новой" партии не сообразил, что наименование "Новые люди" фактически оказалось обыкновенной издевкой над своими же целями и задачами? Вся их "новизна" состоит лишь в именах очередной волны "борцунов". Которые в лихие 90-е ходили пешком под стол. А то и вовсе не родились еще. И теперь надеются хоть что-нибудь оттяпать от той собственности, которая осела в карманах более старшего поколения предыдущей волны "реформаторов".