Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кандидат в президенты от «Новых людей» требует гарантировать олигархам право на украденную ими собственность

Кандидат в президенты от «Новых людей» требует гарантировать олигархам право на украденную ими собственность

В последнее время появляется немало сообщений о том, что власти проводят акции по возвращению украденной в лихие годы государственной собственности.

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Комментарии
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Игорь Василевский
И чем этот диванков лучше чем ксюшадь? Или надеждина? Такой же предатель национальныхинтересов, как и они
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7 час.
Bogdan Stupin
Неужто и впрямь никто в этой &quot;новой&quot; партии не сообразил, что наименование &quot;Новые люди&quot; фактически оказалось обыкновенной издевкой над своими же  целями и задачами? Вся их &quot;новизна&quot; состоит лишь в именах очередной волны &quot;борцунов&quot;. Которые в лихие 90-е ходили пешком под стол. А то и вовсе не родились еще. И теперь надеются  хоть что-нибудь оттяпать от той собственности, которая осела в карманах  более старшего поколения предыдущей волны &quot;реформаторов&quot;.
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5 час.
N
Nata
Лишнее подтверждение того факта - богата земля наша всякими талантами, рудами да металлами, но так же всякого рода придурками.
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5 час.

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