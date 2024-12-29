Миланович лидирует на выборах в Хорватии с более 50%, сообщил избирком

БЕЛГРАД, 29 дек — РИА Новости. Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, согласно данным с 51,61% участков, получает 50,11% голосов, его ближайший конкурент Драган Приморац — 22,33%, сообщила Государственная избирательная комиссия (ГИК) Хорватии.
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