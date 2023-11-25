Еще одного жителя Донецка ранил украинский дрон

Еще один мирный житель города Донецка пострадал в результате сброса снаряда с украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Петровском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
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