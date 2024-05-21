Военные показали обстановку в освобождённой Плетеневке в Харьковской области

Почти в каждом жилом доме Плетеневки в Харьковской области украинские военные оборудовали огневые точки, а после освобождения посёлка они пытаются бить по домам тяжёлыми дронами, рассказали российские бойцы.
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