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«Батырлар» финалисты ТНВ марафонында гаиләсенең төп кыйммәтләре турында сөйләде

«Батырлар» финалисты ТНВ марафонында гаиләсенең төп кыйммәтләре турында сөйләде

Махсус хәрби операция катнашучысы, «Батырлар» программасы финалисты Динар Латыйпов хәләл җефете Алинә һәм балалары белән бергә ТНВдагы «Гаилә белән сайлыйбыз!» телемарафоны кунагы булды.

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