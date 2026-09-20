«Батырлар» финалисты ТНВ марафонында гаиләсенең төп кыйммәтләре турында сөйләде

Махсус хәрби операция катнашучысы, «Батырлар» программасы финалисты Динар Латыйпов хәләл җефете Алинә һәм балалары белән бергә ТНВдагы «Гаилә белән сайлыйбыз!» телемарафоны кунагы булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым