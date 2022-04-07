Норман Пауэлл вернулся после перелома стопы и набрал 24 очка в матче с «Финиксом»

Атакующий защитник «Клипперс» Норман Пауэлл вернулся на площадку в среду в победном матче против «Финикса» (113:109).

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