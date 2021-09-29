Анальгезия: люди, которые не чувствуют боли Ощущения боли по тому или иному случаю знакомы всем. И возможно многие, узнав о том, что в мире найдется более десятка человек, никогда не испытывающих никакого болевого дискомфорта, позавидуют им.
Анальгезия: люди, которые не чувствуют боли Ощущения боли по тому или иному случаю знакомы всем. И возможно многие, узнав о том, что в мире найдется более десятка человек, никогда не испытывающих никакого болевого дискомфорта, позавидуют им.
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