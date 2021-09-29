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Анальгезия: люди, которые не чувствуют боли

Анальгезия: люди, которые не чувствуют боли

Анальгезия: люди, которые не чувствуют боли Ощущения боли по тому или иному случаю знакомы всем. И возможно многие, узнав о том, что в мире найдется более десятка человек, никогда не испытывающих никакого болевого дискомфорта, позавидуют им.

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Юрий Ильинов
✨ Кому желают «Покойной ночи», а кому «Спокойной ночи»? Покойной ночи -это пожелание Душе чтобы Душа была в покое. Поэтому Богам и Добрым людям желают, а сПокойной ночи то Дедушко (домовому) чтобы приглядывал. Покой это СоСТояние Души "покойная Душа это когда у Чада Мысль Слово и Дело одно и тоже Единое. А если слова дела прикрывают слова а дела и слова прикрытие для мысли то это уже БЕСЪпокойная Душа а Чадо то БЕСЪпутное..." … Как наши деды с бабками прощаются с детьми и внуками на ночь? Они говорят: Покойной ночи. Не спокойной ночи, а именно покойной ночи, чтоб Душа была покойна, т.е. чтоб она была в покое. Для чего? Для того, чтобы не снились ребенку никакие ужасы, никакие кошмары. Потому что дети же любят друг другу страшилки перед сном рассказывать. Чтобы вот это не влияло на них. И заметьте, человек же сам для себя, ложась спать, что говорит? "Покойной ночи Богам и Предкам, спокойной ночи Домовому, и покойной ночи всем добрым людям. Вдумайтесь, всем добрым людям, Богам и Предкам – Покойной ночи!", т.е. покой Душам. Домовому – Спокойной ночи, почему? Потому что те будут почивать, отдыхать, а Домовой будет приглядывать за хозяйством, т.е. он ночью приглядывает за хозяйством, а утречком хозяйка ему что? Молочка, там сливок в блюдечко нальет. Покой – состояние без движения, т.е. без влияния одной системы на другую: просто прямая линия. Спокойствие – это взаимосвязанная система, но которая идет плавно: это волнообразная, овальная линия. Неспокойно – это острозубая кривая линия. _______________ Опубликовано: Сей Час НИЧЪ Нечётное время 3-х Лун. Современное время 22:30-24:00 ОСЬМИЦА 8 РАМХАТЪ 7530 ЛѢТО от С.М.З.Х.
Юрий Ильинов
Просветление. Глава 3. Мысль «Невозмутимо примите всё, что происходит. Ибо наслаждение и страдание — это лишь видоизменения ума, которые не имеют отношения к реальности». Рамана Махарши Осмысленье — Чудесный дар божественного проявления, Ярчайший луч в ночи И первый шаг к духовному рождению. Из прозябанья, размышлений, Сквозь пелену и плен сомнений, Через озёра осмыслений На чистой глади откровений, Подобно чудному цветку, Взросла благая мысль, И первых знаний влага Росой легла на лепестки души, Проникнув свежестью Начала божественной Игры, В которой мы участье принимаем уже как миллионы лет, Со дня творенья пребывая То в камне, то в растенье, во плоти множества существ, И вот мы, люди, — Так назвали нас, Но, если просто, без прикрас, Взглянуть одним лишь ясным взглядом, Способны разницу понять, Хоть как бы нас ни называли, Животное начало главенствует у большинства из нас, Внутри остались звери, Хоть ходим мы на двух ногах, Главенствуют инстинкты, Нет ни мысли и ни разума у нас. Мы жили просто, как хотели, как умели, Животные законы верх имели, И многие в них преуспели, Сгорая на костре иллюзий о смысле жизни, бытия, И раз за разом нас бросало то в тень, то в свет, Но где ответ, Как нам понять, где равновесье, спокойствие И мысли чистой плод взаимодействий со всем, Что окружает нас, Что любим, тешим и лелеем, Что ненавидим, Что жалеем, храним, теряем и находим, О чём мечтаем и желаем?.. Ведь даже в старости глубокой Желаньям нет конца, Хоть нам осталось лишь мгновенье В сём бренном теле пребывать, В нас нет ни капельки сомнений, Что нужно всё от мира только брать. Мы не привыкли отдавать Ни хлеб, ни чувства, ни любовь, Весь жизни смысл — лишь только плоть, И никаких сомнений не зародилось в сердце чёрством, Живём лишь только раз, Никто нам в жизни не указ, Так умираем И вновь рождаемся мы сотни — миллионы раз. «Пустая, бесполезная игра», — Подумать можем мы сперва, Ведь мы не помним ничего, Что было ране, всё прошло, Мы вспоминаем только этой жизни миг, Она промчится за мгновенье И не оставит утешенья, И осень ветром лютым листья жизни оборвёт, Не вырастет на древе жизни вечной плод. Лишь только в тот момент, Когда начнётся просветленье, Когда в груди сердцебиенье нас к мысли ясной приведёт, Что это сердце не погибнет, Что это сердце не умрёт, Оно во веки будет биться на планах множества миров, И, с каждым шагом продвигаясь к заветной цели — Перерождений в мире боли — Сбросить тяжести оков. Желание, Желание рождает, Всё очень быстро нам надоедает, Мы получаем, что хотели, Затем за миг мы охладели, Как хочется иного, И каждый раз желаем снова, И есть другая сторона желаний, Когда не можем получить, В уме отпраздновав победу, Своё мы сердце разрываем. Желание страдание рождает, Таков закон учителей, И в теле новом воплощаться мы будем ровно столько раз, Пока последнего желанья осколок не покинет нас. Все мысли в хрониках акаши записаны и учтены, Энергия желаний иль слов иных материальна, На нас обрушатся они, Кидая раз за разом в потоки мира света или тьмы. Желание рождает эго, Мы фантазируем, как мы сильны, Красивы, властны и умны, И чванство множества пороков Берём с собой в дорогу несметным, тяжким багажом, Туда, где после смерти тела Для нас готов астральный Дом, И от потока тяжких рассуждений Не сможем мы укрыться в нём. Разделим тяжести страданий В эгрегоре подобных нам существ, Застрять на многие века способны там, Пока не сжалится над нами Бог Отец,
Юрий Ильинов
Вновь в мир земных планет вернуться И в первый класс пойти, Окончить школу, Сдать экзамен, Убрать все камни на пути, Избавиться от рассуждений, Пройти сквозь воды осмыслений, Взрастить благую мысль цветком весенним. Огонь всё больше в манипуре возгорает, Жар по сушумне направляет И каждый храм всё ярче освещает. Мысль в аджне времена соединяет И золотистым светом храм сей освещает, Блаженство вечности в рожденье духа проявляет. Змею прекрасную пустить, Из корня во главу подняться, Прочувствовать тончайшим нервом Времени игру, Богиню — Мать вселенной, Мольбою страстной попросить, Все времена в одно соединить. Как вспышка яркая салюта, Божественная Мать подарит мысли свет, Увидеть и понять, Что в Царстве божьем времени как не было, так нет. На линии одной все времена пронизаны стрелою меткой, Отпущенной из глубины Основ, И тетива от лука Совершенства Издала звук Вселенский «ОМ», Вибрации свои усилив, Окутав множество миров, Земную плоть родил И нас, бессмертных, в телесных Храмах проявил.

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