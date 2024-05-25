Дацик проиграл ирландцу Тернеру раздельным решением в боксерском поединке

Российский боец Вячеслав Дацик уступил ирландцу Шону Тернеру в поединке по правилам бокса. Их бой стал главным на турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ" Поединок продлился все четыре раунда и завершился раздельным решением судей.
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