Путин заявил о скором снижении процентной ставки

На встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым президент Владимир Путин заявил, что в России процентная ставка будет снижаться — это станет естественным процессом, обусловленным макроэкономическими показателями страны.
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