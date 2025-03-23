«Очевидных решений в этой области нет»: эксперты — о прорывах в сфере квантовых вычислений

За последнее время несколько крупных компаний сообщили о прорывных разработках в области квантовых вычислений: Microsoft представила чип Majorana 1 на основе топологических кубитов, а Amazon — прототип процессора Ocelot.
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