Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 073 подписчика

Россия заподозрила Иран в помощи Армении

Россия заподозрила Иран в помощи Армении

Руководство Россельхознадзора обратилось в Министерство сельскохозяйственного джихада Ирана с просьбой приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию, поскольку с большой долей уверенности можно говорить, что часть из них выращена на территории Армении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии