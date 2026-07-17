Россия заподозрила Иран в помощи Армении

Руководство Россельхознадзора обратилось в Министерство сельскохозяйственного джихада Ирана с просьбой приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию, поскольку с большой долей уверенности можно говорить, что часть из них выращена на территории Армении.
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