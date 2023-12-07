Политконсультант Станислав Корякин о выборах президента: «Стратегически важны для будущего страны»

Совет Федерации утвердил дату проведения выборов президента РФ. Они пройдут 17 марта 2024 года. Политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор телеграм-канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин ответил на вопросы «ФедералПресс» о предстоящем голосовании.