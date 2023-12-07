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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политконсультант Станислав Корякин о выборах президента: «Стратегически важны для будущего страны»

Политконсультант Станислав Корякин о выборах президента: «Стратегически важны для будущего страны»

Совет Федерации утвердил дату проведения выборов президента РФ. Они пройдут 17 марта 2024 года. Политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор телеграм-канала «Смыслы и Стратегии» Станислав Корякин ответил на вопросы «ФедералПресс» о предстоящем голосовании.

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