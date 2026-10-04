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Кравец о 4:3 Б: «У «Барыса» была задача сдержать «Спартак» в первом периоде. Хотели сыграть без удалений, будем над этим работать»

Главный тренер « Барыса » Михаил Кравец высказался после выездного матча против « Спартака » (4:3 Б).

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