Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Срочная помощь спецназу и пехоте, воюющим у Работино, Херсона и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Срочная помощь спецназу и пехоте, воюющим у Работино, Херсона и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей: дядю Мишу из Королёва за множество нужного оборудования, за домкраты, компрессор, пуско-зарядное, инструменты и пауэрбанки фонд «Русская тройка», за сбросы и хвостовики Технофронта «Русской весны».

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