Вторая молодость на производстве: почему российские пенсионеры возвращаются к станкам

Российский рынок труда переживает удивительную трансформацию. Пока эксперты спорят о демографических ямах и дефиците кадров, ответ пришел с неожиданной стороны: в стране зафиксирован исторический максимум по числу работающих пенсионеров.
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