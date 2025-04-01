Дело Чубайса живёт. Кто и как его продолжает

ЕА Евгений Алексеенко Он много чего обещал и где его обещания?Вот то-то.А Чубайс похож на гитлера,а кто его вскормил в РФ? Вы его знаете уже около 30 лет!

StarPer Я бы не сказал что очень не доволен, но и восторга не испытываю.