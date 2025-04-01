Откуда у народа такие деньги? Санкции, нефтяное эмбарго, перекрытие газовых кранов, блокировка наших резервов, снова нарастающая утечка капиталов в офшоры, тонущие танкеры, расходы на СВО – что только не опустошает российскую казну.
Дело Чубайса живёт. Кто и как его продолжает
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Он много чего обещал и где его обещания?Вот то-то.А Чубайс похож на гитлера,а кто его вскормил в РФ? Вы его знаете уже около 30 лет!
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2 час.
StarPer
Я бы не сказал что очень не доволен, но и восторга не испытываю.
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2 час.
вд
валерий двойнишников
Они больше ни на что не способны...
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2 час.
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