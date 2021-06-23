О чем молчат на Западе. Операция «Катапульта»

Картина дня. ФинансыПолитикаО чем молчат на Западе. Операция «Катапульта»Много лет назад на букинистическом развале за какие-то копейки мне удалось приобрести брошюрку в мягком переплете некоего Г.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGregoryОхренительный отпор свободолюбивой Франции кровавому режиму Германии. О КАК НАДО БОРОТЬСЯ С ФАШИЗМОМ!ВАВладимир АкуловТак ведь катынского расстрела не было ...Mikhail YurievitchУже доказано, что Катынь - продукт совместной анти-русской операции Берлина и про-нацистских Поляков, в согласовании с беглым польским Правительством в Лондоне. И застрелены поляки были после захвата территорий Катыни нацистами, и оружие использовалось немецкое, и даже письма к карманах убиенных поляков указывали на то, что живы были люди, когда их немцы свозили в Катынь. Так что опус сей для тех, кто хочет показать Катынь как преступление Сталина, хотя это было преступление Польских и Немецких нацистов с целью развала Анти-Гитлеровской коалиции.Комментировать
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