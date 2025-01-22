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Закон, порядок, государство

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В Красноярске перед судом предстанут участники организованной группы за незаконный оборот алкогольной продукции

Следователем СЧ СУ МУ МВД России «Красноярское» окончено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей краевого центра, осуществлявших незаконный оборот алкоголя в составе преступной группы.

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