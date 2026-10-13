Сила в правде
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Сила в правде

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Трамп лишил Зеленского разведданных: шесть ракет ударили по столице до объявления тревоги

Трамп лишил Зеленского разведданных: шесть ракет ударили по столице до объявления тревоги

В ночь на 13 октября по Киеву ударили шесть баллистических ракет — взрывы прогремели до объявления тревоги.

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