Сын к этому не готов: из-за наследства Светличной разгорается скандал

Артистку еще не похоронили, а ее имущество уже начали «делить». Светлана Светличная Elena Sikorskaya/Global Look PressНародная артистка Светлана Светличная скончалась 16 ноября в хосписе для неизлечимо больных.
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