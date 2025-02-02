Тайны Васюганских болот: мифы, исчезнувшие народы и следы древних цивилизаций Ирина ВальковаВ глубинах Западной Сибири, между Иртышом и Обью, простирается одна из самых загадочных природных зон России — Васюганские болота.
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