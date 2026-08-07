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Силы ПВО за ночь сбили 203 БПЛА ВСУ – Минобороны

Силы ПВО за ночь сбили 203 БПЛА ВСУ – Минобороны

За ночь с 6 на 7 августа 2026 года дежурные средства противовоздушной обороны сбили 203 украинских БПЛА над регионами Российской Федерации.

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