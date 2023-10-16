Спектакль «Русский характер» показали в столичном главке Росгвардии

Центр профессиональной подготовки сотрудников вневедомственной охраны имени Героя Советского Союза Степана Зайцева главного управления Росгвардии по Москве показал спектакль театра Росгвардии по одноименному рассказу Алексея Толстого «Русский характер».
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